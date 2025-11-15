Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Hipersonik Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 3 hipersonik 'Kinjal' füzesi ve 135 insansız hava aracı kullanıldı. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 3 hipersonik "Kinjal" tipi füze ve 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir füze ve 41 İHA'nın ülkenin 13 noktasına isabet ettiği bilgisi verildi.

Saldırılarda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda hava saldırıları nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zaporijya bölgesindeki Zariçne köyünde düzenlenen saldırı sırasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir DSNS görevlisinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.