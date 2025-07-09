Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli silahlar ve İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun hedeflerine ulaştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler dahil havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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