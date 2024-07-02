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Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi ve 5 savaş uçağını imha etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki Poltava bölgesinde bulunan bir havaalanına füze saldırısı düzenleyerek, Ukrayna'ya ait 5 adet Su-27 tipi savaş uçağını imha ettiğini duyurdu. Bakanlık, saldırının video görüntülerini de yayımladı.

Dosya Boyutu: 8.22MB

ÇEKİM TARİHİ: 2 Temmuz 2024

UZUNLUK: 00: 00: 24

1. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin roket saldırısından çeşitli görüntüler (Kaynak: Rusya Savunma Bakanlığı)

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki Poltava bölgesinde bulunan bir havaalanına füze saldırısı düzenleyerek, Ukrayna'ya ait 5 adet Su-27 tipi savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Salı günü resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Iskander-M operasyonel taktik füze sistemi ile düzenlenen saldırının, Mirgorod havaalanında uçakların park ettiği alanı hedef aldığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 adet Su-27 tipi savaş uçağını imha ettiğini, bakımda olan iki uçağa da hasar verdiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca saldırının video görüntülerini de yayımladı.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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