Rusya, Ukrayna'ya Askeri Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör eylemlerine karşılık olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılar arasında hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesisleri, askeri havaalanları ile silah ve askeri teçhizat onarım merkezine yönelik saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
