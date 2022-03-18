Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu - Haberler

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Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.

- Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu

MOSKOVA - Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23. gününde sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, ormanlık alanda bulunan iletişim merkezini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda iletişim merkezinin devre dışı bırakıldığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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