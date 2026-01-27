Rusya: Son 24 Saat İçinde Ukrayna'ya Ait 109 İha'yı Düşürdük

MOSKOVA, 27 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 109 sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) ve iki güdümlü bombayı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin operasyonel-taktik havacılık unsurları, İHA birimleri ile füze ve topçu birlikleri toplam 142 bölgedeki hedefleri vurdu. Hedefler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, İHA montaj sahaları ile Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.

Öte yandan Rusya Karadeniz Filosu'nun, Karadeniz'in orta kesiminde Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.