Rusya, Ukrayna'ya Ait Çok Sayıda İHA ve Füze Düşürdü

MOSKOVA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 4 güdümlü hava füzesi ile 160 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Bakanlık, cumartesi günü hava savunma sistemlerinin ülkenin batı sınır bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 33 İHA'nın önlendiğini belirtti.

Bakanlık, yerel saatle 09.30 ile 12.00 arasında görevdeki hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 13 sabit kanatlı İHA'yı düşürdüğünü, bunlardan 12'sinin Bryansk bölgesi ve diğerini ise Kaluga bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlık, sonraki iki saat içinde ise 8'i Bryansk, 7'si Smolensk, 3'ü Kursk ve 2'si Kaluga olmak üzere 20 sabit kanatlı İHA'nın daha imha edildiğini sözlerine ekledi.