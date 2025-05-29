Rusya, Ukrayna'ya Ait 48 İHA'nın Vurulduğunu Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 48 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 48 İHA'nın vurulduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 30'unun Belgorod, 4'ünün Oryol, 4'ünün Ryazan, 3'ünün Moskova, 2'sinin Bryansk, 1'inin Tambov bölgelerinde ve 4'ünün de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki bazı havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının Moskova'daki Vernadskiy caddesinde bulunan bir apartmana düştüğünü belirterek "Ciddi hasar ve can kaybı yok. Olay yerinde ilgili servis uzmanları çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 296 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirmişti.