Rusya, Ukrayna'ya Ait 48 İHA'nın Vurulduğunu Duyurdu

Rusya, Ukrayna'ya Ait 48 İHA'nın Vurulduğunu Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 48 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurulduğunu açıkladı. Bakanlık, insansız hava araçlarının Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Olay sonucunda Moskova'da bir apartmana düşen İHA parçaları nedeniyle ciddi hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 48 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 48 İHA'nın vurulduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 30'unun Belgorod, 4'ünün Oryol, 4'ünün Ryazan, 3'ünün Moskova, 2'sinin Bryansk, 1'inin Tambov bölgelerinde ve 4'ünün de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki bazı havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının Moskova'daki Vernadskiy caddesinde bulunan bir apartmana düştüğünü belirterek "Ciddi hasar ve can kaybı yok. Olay yerinde ilgili servis uzmanları çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 296 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak ismi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı

Öfkelenen esnaf aracın üzerine 3 farklı dilde not bıraktı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.