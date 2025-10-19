Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Ait 45 İHA'yı İmha Etti

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 45 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini duyurdu. Olayda bir doğal gaz fabrikasında yangın çıktı, ancak ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 45 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 45 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Yevgeniy Solntsev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki doğal gaz fabrikasının hasar aldığını belirtti.

Solntsev, "Fabrikanın bir atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Olayda ölü ve yaralı olmadığını kaydeden Solntsev, fabrikanın bulunduğu yerleşim yeri için herhangi bir tehdit olmadığına işaret etti.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
