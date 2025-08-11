Rusya, Ukrayna'ya Ait 39 İHA'nın Yok Edildiğini Duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil çeşitli regionlerde 39 Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini açıkladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 39 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.
Geceden bu yana 39 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.
İHA saldırısında 1 kişi öldü
Rusya'daki Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 160 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirmişti.