Rusya, Ukrayna'ya Ait 39 İHA'nın Yok Edildiğini Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil çeşitli regionlerde 39 Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini açıkladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 39 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Geceden bu yana 39 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

İHA saldırısında 1 kişi öldü

Rusya'daki Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 160 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi

Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.