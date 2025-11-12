Rusya, Ukrayna'ya Ait 22 İHA'yı Hava Savunma Sistemleriyle Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 22 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar 22 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Moskova'nın yanı sıra Rostov, Stavropol, Oryol, Bryansk, Tula ve Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Diğer yandan Rusya'nın Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, sosyal medya hesabından, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Budyonnovsk kentindeki sanayi bölgesinde yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Vladimirov, olayda binaların hasar görmediğini, can kaybının olmadığını belirtti.

Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 4 İHA'nın imha edildiğini aktararak, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu 4 ev hasar gördü. Can kaybı yok. Olay yerinde acil durumlar servis ve kolluk kuvvetleri personeli çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Son 10 ayda İHA saldırılarında 392 kişi öldü"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, son 10 ayda Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 392 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 205 kişinin yaralandığını bildirdi.

Miroşnik, savaşın başlamasından bu yana ise İHA saldırılarında 7 bini aşkın sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 bin 600'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.