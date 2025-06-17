Rusya, Ukrayna'ya Ait 198 İHA'nın Vurulduğunu Açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil çeşitli Rus bölgelerinde Ukrayna'ya ait 198 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Moskova Belediye Başkanı, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 198 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar 198 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Tver, Lipetsk, Oryol, Tambov ve Tula bölgelerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda uzmanların çalışma yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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