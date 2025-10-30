Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Ait 170 İHA'yı İmha Etti

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170 insansız hava aracının Moskova dahil birçok bölgede hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. İHA'larla yapılan saldırılara karşılık verildiği belirtilirken, bölgede hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 170 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Diğer yandan Rusya'nın Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'lara ait parçaların düşmesi sonucu bölgedeki altyapının hasar gördüğünü ifade etti.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Nikitin, can kaybının olmadığını kaydetti.

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov da Telegram kanalından, İHA parçalarının düşmesi sonucu hücresel ağ kulesinin hasar gördüğünü, can kaybının olmadığını bildirdi.???????

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
title
