Rusya, Ukrayna'ya Ait 164 İHA'yı Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Saldırının bazı Altyapılara zarar verdiği bildiriliyor.

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunmasının gece boyunca Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

Bakanlığın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 39 İHA Karadeniz üzerinde, 32 İHA ise Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde imha edildi.

Yerel yetkililer, saldırıda İHA'ların Krasnodar'daki Tuapse Limanı'nın altyapısına ve bir apartmana zarar verdiğini söyledi.

Bölgesel operasyon merkezine göre, saldırı sırasında iki yabancı sivil gemide yangın çıktı ancak yaralanan olmadı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın gece boyunca 79 İHA ve 2 İskender-M balistik füzesi fırlattığını, ülkenin hava savunmasının ise 67 İHA'yı düşürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua
