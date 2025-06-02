Rusya, Ukrayna'ya Ait 162 İHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya, Ukrayna'ya Ait 162 İHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında kullanılan 162 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. İHA'ların çoğu çeşitli Rus bölgelerinde düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den 02.00'ye kadar 162 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 57'sinin Kursk, 31'inin Belgorod, 27'sinin Lipetsk, 16'sının Voronej, 11'inin Bryansk, 11'inin Ryazan, 6'sının Oryol, 1'inin Tambov bölgelerinde ve 2'sinin de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Dün, Rusya'nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına Ukrayna'nın İHA'larla saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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