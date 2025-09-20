Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Ait 149 İHA'nın Vurduğunu Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 149 insansız hava aracının vurulduğunu ve Samara bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 149 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna'ya ait 149 İHA'nın gece hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Samara bölgesindeki İHA saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'daki Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgede 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov kentinde yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
