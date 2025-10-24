Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Ait 136 İHA'nın İmha Edildiğini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 136 insansız hava aracının Moskova dahil birçok bölgede hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini duyurdu. Bir İHA'nın düşmesi sonucu Krasnogrorsk'ta bir apartman hasar gördü ve 5 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 136 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından başkent Moskova dahil birçok bölgede yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 136 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgede bulunan Krasnogrorsk şehrindeki bir apartmanın hasar gördüğünü belirterek, "İHA, apartmanın 14. katında bulunan bir daireye isabet etti. Bir çocuk dahil 5 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Vorobyov, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
