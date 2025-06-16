Rusya, Ukrayna'ya 2 Bin 239 Asker Cenazesi Daha Teslim Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Ukrayna'ya toplamda 6 bin 60 asker cenazesi teslim etme sürecini tamamladığını duyurdu. Ukrayna'ya 2 bin 239 cenaze daha teslim etme hazırlığı da bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafına 2 bin 239 asker cenazesi daha teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Ukrayna'ya 1248 asker cenazesinin daha teslim edildiği ve 51 Rus askerin cenazesinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmayı uygulayarak, Ukrayna tarafına toplam 6 bin 60 asker cesedinin teslim edilmesiyle ilgili süreci tamamladı. Ukrayna tarafı ise 78 Rus askerinin cesedini teslim etti. Bu aşamada, Ukrayna tarafına 2 bin 239 asker cesedini daha teslim etmeye hazırız."

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğünü sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.