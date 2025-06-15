Rusya, Ukrayna'ya 1200 Cenaze Daha İade Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul müzakereleri sonucunda, Rusya'nın Ukrayna'ya 1200 asker ve sivilin cenazesini daha iade ettiği bildirildi. Cenazelerin iadesi sürecinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de aktif rol oynadığı belirtildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranın başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar çerçevesinde, Rusya'nın, Ukrayna'ya 1200 asker ve sivilin cenazesini daha iade ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Rusya'nın, Ukrayna'ya 1200 Ukraynalının cenazesini teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki anlaşmalara uygun olarak geri gönderme tedbirleri bugün de devam etti. Rus tarafın açıklamasına göre, askeri personel de dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1200 cenaze daha Ukrayna'ya geri gönderildi."

Cenazelerin iadesi sürecinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için kısa süre içerisinde çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Ukrayna'ya 1200 askerin cesedini teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus askerlerinin cenazelerini vermediğini dile getirdi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 2 Haziran'da, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği, 9, 10 ile 12 ve 14 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında dört aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, 11 Haziran'da, 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Ukrayna tarafı 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yaptığı açıklamalarda, Rusya'dan ilki gün içerisinde toplam 2400 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldıklarını duyurmuştu.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın, Ukrayna'ya 13 ve 14 Haziran'da cenazeleri iade ettiğini, ancak Ukrayna tarafının, Rus askerlerinin cesetlerini vermediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Platin yüzde 40'la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu

Ne altın ne de gümüş! İşte bu yıl en çok kazandıran değerli metal
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
Aynı bölgede 5. kaza! Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu

Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.