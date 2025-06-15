Rusya, Ukrayna'ya 1200 Cenaze Daha İade Etti

Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranın başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar çerçevesinde, Rusya'nın, Ukrayna'ya 1200 asker ve sivilin cenazesini daha iade ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Rusya'nın, Ukrayna'ya 1200 Ukraynalının cenazesini teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki anlaşmalara uygun olarak geri gönderme tedbirleri bugün de devam etti. Rus tarafın açıklamasına göre, askeri personel de dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1200 cenaze daha Ukrayna'ya geri gönderildi."

Cenazelerin iadesi sürecinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için kısa süre içerisinde çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Ukrayna'ya 1200 askerin cesedini teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus askerlerinin cenazelerini vermediğini dile getirdi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 2 Haziran'da, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği, 9, 10 ile 12 ve 14 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında dört aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, 11 Haziran'da, 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Ukrayna tarafı 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yaptığı açıklamalarda, Rusya'dan ilki gün içerisinde toplam 2400 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldıklarını duyurmuştu.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın, Ukrayna'ya 13 ve 14 Haziran'da cenazeleri iade ettiğini, ancak Ukrayna tarafının, Rus askerlerinin cesetlerini vermediğini kaydetmişti.