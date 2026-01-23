Haberler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler Abu Dabi'de başladı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında müzakereler resmen başladı. İki gün sürecek olan görüşmeler, krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik diyalog çabalarını desteklemek amacı taşıyor.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin Abu Dabi'de resmen başladığı belirtildi.

Açıklamada, krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik diyalog çabalarının desteklenmesinin amaçlandığı bu görüşmelerin, iki gün sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır devam eden savaşı sona erdirmeyi hedefleyen girişimi kapsamında, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen ilk açık ve doğrudan temas olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da yaptığı açıklamada, ülkesinin üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu temasların yıllardır süren ve ciddi insani sonuçlara yol açan krizin sona erdirilmesine yönelik somut adımların atılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

