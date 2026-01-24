Haberler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakereler sonlandı

Güncelleme:
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sona erdiği bildirildi. Müzakerelerde bazı sonuçlar elde edildi, tarafların tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakerelerin sona erdiği açıklandı.

Rus haber ajansı TASS'ın isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakerelerin sona erdiği kaydedildi.

Müzakerelerde "bazı sonuçların" elde edildiğine dikkati çekilen haberde, tarafların gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.

Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmişti.

