Rusya, Ukrayna Uçağı ve İHA'larını Düşürdü

Rusya'nın hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 savaş uçağını ve çok sayıda insansız hava aracını imha etti. Ukrayna ise Rus füzesini durdurduğunu duyurdu.

MOSKOVA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin ayrıca iki adet güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen iki adet roket ve 457 adet uçak tipi insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri sosyal medyada yaptığı açıklamada, cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasında hava savunma sistemlerinin bir Iskander-K seyir füzesini durdurduğunu ve Ukrayna hava sahasında 31 Rus insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

