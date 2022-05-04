Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı - Haberler

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Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Rusya Ukrayna'yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, "Karadeniz Filosu'na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı" denildi.

Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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