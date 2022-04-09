Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin ekonomik açıdan zor koşullardan geçtiğini belirtti.

Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Partisi (RNI) ile koalisyon hükümetinin diğer ortakları Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi yöneticileri başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Ekonomideki zorluklardan söz eden Başbakan Ahnuş, "Zor zamanlarda yaşıyoruz. Avrupa'da büyük bir savaş var. Bu savaşın ülkemiz ve dünyanın geri kalanına çok ciddi ekonomik yansımaları var. Dolayısıyla Fas Ukrayna savaşı nedeniyle zor ekonomik koşullarla karşı karşıyadır." dedi.

Enerji ile özellikle tahıl ürünleri olmak üzere gıda maddelerinin temininde karmaşık bir süreçten geçildiğine ve fiyat artışlarına dikkati çeken Ahnuş, "Küresel krize ve etkilerine rağmen söz konusu ürünler yeterince var ve bizim bu ürünlerin tedariki konusunda yeterli düzenlememiz mevcuttur. Ayrıca kuraklığın yaşandığı bir süreçte bile piyasamız güvenlidir ve gıda ürünleri yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi de krizin devlet bütçesi üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğunu belirterek, "Hükümet, uluslararası krizin yansımalarını ve Faslılar üzerindeki etkisini azaltmak için çalışıyor." dedi.

İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereket ise hükümetin dış faktörler ve Ukrayna'daki savaşın uluslararası pazara yansımalarının farkında olduğunu söyledi. Bereket, bu krizin bir sonucu olarak düşük ve orta gelirli vatandaşın olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekilli çıkaran RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Ülkede 2011'den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise 395 sandalyeli Meclise sadece 13 milletvekili gönderebilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de RNI lideri Aziz Ahnuş başbakanlığında kurulan yeni hükümeti onaylamıştı.