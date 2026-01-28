Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli CSIS düşünce kuruluşunun raporuna göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği öngörüldü. Rus ordusunun 1,2 milyon kaybı olduğu, Ukrayna'nın ise 500 bin ile 600 bin arasında kayıp verdiği belirtildi.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşunun raporunda, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 4 yıldır süren savaşta her iki taraftan ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği savunuldu.

CSIS tarafından yayımlanan "Rusya'nın Ukrayna'daki Yıpratma Savaşı" başlıklı raporunda, Moskova'nın askeri ilerlemesine rağmen sahada "ağır bedeller ödediği" belirtildi.

Raporda, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun ölü, yaralı ve kayıp olmak üzere sahada 1,2 milyon personel kaybı yaşadığı, bunların yaklaşık 325 bininin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu rakamın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir büyük gücün bir savaşta verdiği en yüksek kayıplar arasında yer aldığı vurgulandı.

Ukrayna tarafında ise ölü, yaralı ve kayıp sayısının 500 bin ile 600 bin arasında olduğu ifade edilen raporda, can kaybının da 100 bin ile 140 bin arasında değiştiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, mevcut çatışma temposunun sürmesi halinde, her iki taraftan ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği savunuldu.

Rusya'nın sahadaki ilerlemesinin "son derece sınırlı kaldığı" ifade edilen raporda, Rus birliklerinin son dönemdeki ilerleme hızının günde ortalama 15 ila 70 metre arasında olduğu belirtildi.

Bunun son yüzyıldaki büyük askeri harekatlar arasında en yavaş ilerleme oranlarından biri olduğu kaydedildi.

Çalışmada ayrıca, savaşın Rus ekonomisi üzerindeki baskısının giderek arttığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor