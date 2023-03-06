Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Güney Kore, silah ihracatında yüzde 140'lık artışla rekora imza attı

Güney Kore, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde 2022'de silah ihracatında yüzde 140'lık rekor artışa imza attı.

New York Times'ta yayımlanan Güney Kore'nin savunma sanayisine ilişkin değerlendirme yazısına göre, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından dünyada silah üretimine ilgi arttı.

ABD gibi bazı silah tedarikçisi ülkeler, savaş zamanında üretim kıtlığıyla mücadele ederken Güney Kore ise uyguladığı dengeli politikayla silah pazarındaki payını artırmaya çalışıyor.

Güney Kore, Rusya ile ilişkilerine zarar vermemek için Kiev yönetimine doğrudan silah yardımında bulunmaktan kaçınsa da Kiev'e en fazla silah yardımı yapan ülkelerden Polonya'ya geçen yıl büyük miktarda satış gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya gönderilen Polonya'nın Krab obüslerinin, Güney Kore üretimi K9 obüsünün şasisini kullandığı gerekçesiyle bazı Güney Kore silahlarının Ukrayna'ya çoktan ulaştığı yorumları yapılıyor.

Seul'deki Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden uzman Yang Uk, Güney Kore silahlarının diğer ülkeler aracılığıyla Ukrayna'ya ulaşmasının mümkün olduğunu, bu durumda Güney Kore'nin, ihracat kontrollerini ne kadar katı bir şekilde uygulayacağının şüpheli olduğunu savundu.

Polonya'ya 12,4 milyar dolarlık silah sattı

Güney Kore'nin 2022'deki silah ihracatı, Polonya'ya tank, obüs, savaş uçağı ve çok sayıda roketatar satışı içeren 12 milyar 400 milyon dolarlık anlaşmalar da dahil olmak üzere yüzde 140'lık artışla 17 milyar 300 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Doğu Avrupa ülkeleri, Sovyet Rusya döneminden kalma silahlarını Ukrayna'ya gönderdikten sonra ordu envanterlerinin yenilenmesinde Güney Kore cazip seçenek haline geldi.

Polonya'dan gelen siparişler, ülkesini 2027'ye kadar ABD, Rusya ve Fransa'nın ardından en büyük dördüncü silah ihracatçısı yapma sözü veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için önemli fırsat olarak görüldü.

Güney Kore silah ihracatında dünyada 8'inci ülke oldu

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2017'den 2021'e kadar Güney Kore, dünyanın en büyük 25 silah ihracatçısı arasında "bu alanda en hızlı büyüyen ülke" sıfatıyla 8. sıraya yükseldi.

ABD'nin her silahı üretemediğini savunan Güney Koreli savunma şirketi Hanwha'nın Başkanı Son Jae II, ABD'nin artık tedarik etmediği veya yeterince hızlı tedarik edemediği silahları üreterek NATO'ya yardımcı olmayı umduklarını söyledi.

Son, "Jeopolitik konum, bir savunma sanayisi geliştirmeyi kaderimiz haline getirdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin ile girdiği rekabette uçak gemileri, nükleer denizaltılar gibi üst düzey silahlar ürettiğini kaydeden Son, Güney Kore'nin top, zırhlı araç ve tank gibi orta seviye silahlara odaklandığını belirtti.