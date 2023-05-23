Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e olan etkisi araştırılacak

KARADENİZ'deki kirliliğin araştırılacağı, 5 ülkeden 7 partnerin yer aldığı proje, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Türkiye'deki yürütücülüğünü Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nin üstlendiği projeyle ilgili bilgi veren Dekan Prof. Dr. Özkan Uğurlu, "Asıl amacımız, yeni kirletici türleri ve özellikle de Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrasında çıkan kirleticileri ortaya koymaktır" dedi.

Avrupa Birliği Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu programı dahilinde EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP başlıklı çağrısıyla hazırlanan ' Karadeniz'in Kuzey, Batı ve Güney Bölgelerindeki Kıyı Şeridi, Nehirler ve Lagünlerdeki Sivil ve Askeri Kaynaklı Kirliliğin Sürdürülebilir Yönetimi ve Önlemlerin Alınması İçin Uygun Stratejilerin Belirlenmesi' projesi, Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandı. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İtalya ile Ukrayna'dan 7 partnerin yer aldığı ve 750 bin euro toplam bütçesi olan projenin Türkiye'deki yürütücülüğünü Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi üstlenecek. Proje kapsamında mevcut ya da oluşmakta olan deniz kirliliğine müdahale kapasitesini; silahlı çatışmalardan kaynaklanan kirlilik araştırılacak. Karadeniz'in batı, kuzey ve güney bölgelerindeki kıyısal alan kirliliğinin önlenmesi üzerine yapılan projenin sonuçları kamuoyuyla paylaşılıp gerekli tedbirlerin alınmasında öncü olacak.

"Eğer o gemiler farklı yerlerden gelmişlerse Karadeniz'in ekosistemine dahil olmayan canlıları birlikte getirir. Bu da o ekosisteme zarar verir. Bunun da çevresel ve ekonomik çok büyük anlamda maddi zararı olabilir. Buna örnek olarak Rapana Venosa dediğimiz bir tür var. Bu tür balık larvalarını yiyor. Bu da hamsi gibi ticari değeri olan birçok balığın Karadeniz'deki stoklarını düşürme yönünde eğilimler göstertiyor."