Beyaz Saray: ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşme Abu Dabi'de yapılacak

Güncelleme:
Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılacağı üçlü görüşmelerin 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
