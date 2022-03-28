- Rusya, Ukrayna saldırılarında birçok kente füze saldırıları düzenledi

KİEV - Rusya, aralarında Ukrayna'nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gece saatlerinde füze saldırıları düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde artan stratejik füze saldırılarında Ukrayna'ya ait kritik noktaların vurulduğunu duyururken, bu saldırılar gece saatlerinde de birçok kente devam etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının gerçekleştiği kentlerin isimlerini duyurarak, "Yine Ukrayna'ya toplu füze saldırıları yapıldı. Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne. Her gün daha fazla füze. Mariupol hala bombardıman altında" ifadelerini kullandı. Rusya tarafından düzenlenen gece saldırıları sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de füzeli saldırılar düzenlendi. Saldırıların kentteki hangi noktaları hedef aldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Odessa kenti açıklarına demirleyen Rus savaş gemileri tarafından da gece saatlerinde kent merkezine saldırılar gerçekleştirildi. Odessa basınına yansıyan haberlerde, Rus gemileri tarafından kent merkezine aralıklarla bombardıman yapıldığı, kentteki sivillerin ise sığınaklara indiği aktarıldı.

Aynı zamanda Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya yanlısı Donetsk milislerinin gece yarısı Donbass Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine Toçka-U roketleriyle saldırdığı belirtildi. Aralıksız süren saldırılarda çok sayıda Toçka roketleri ateşlenirken, Donbass'ta hala çatışmaların devam ettiği öğrenildi.