Rusya: Ukrayna ordusunun Soledar istikametindeki yoğun saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Soledar istikametinde Ukrayna ordusunun yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek "Rus birliklerin savunmasında gedik açılmasına izin verilmedi." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soledar yönünde Ukrayna ordusunun saldırılar yaptığını belirten Konaşenkov, "Soledar taktik istikametinde düşman dün 95 kilometreden daha uzun temas hattı boyunca taarruz operasyonları gerçekleştirdi." dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin 26 saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Konaşenkov, bu saldırıların 1000'den fazla Ukraynalı asker, 40'tan fazla tank, diğer askeri ve özel araçlarla yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm saldırıları püskürtüldü. Rus birliklerin savunmasında gedik açılmasına izin verilmedi." şeklinde konuştu.