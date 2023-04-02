Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı
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Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.
Staravoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda, bölgedeki Nikolayev-Daryin köyünde 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Staravoyt, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.
Staravoyt, saldırı sonucu bölgenin bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.
Kaynak: AA / Güncel