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Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı

Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı

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Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Staravoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, bölgedeki Nikolayev-Daryin köyünde 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Staravoyt, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Staravoyt, saldırı sonucu bölgenin bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Güncel

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