Rusya: Ukrayna ordusuna ait 4 savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29" ve 2 "Su-25" model savaş uçağını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk yönünde Artyömovsk'ta (Bahmut) Rus saldırı müfrezelerinin, bir gün içinde kuzeybatı, merkez ve güneybatı bölgelerinde üç mahalleyi kontrolü altına aldığını belirten Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kuzey ve güney çevrelerini kapattığını ifade etti.

Konaşenkov, Artyömovsk şehrinin kuzeybatı ve orta kesimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı müfrezelerinin karşı saldırı girişimlerinin engellendiğini aktardı.

Rus Hava Kuvvetlerine ait uçakların bir gün içinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağı düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novoukrainka ve Sergeyevka yerleşim birimi yakınlarında 2 Mig-29, Harkiv bölgesinde Dolgenkoye yerleşim birimi yakınlarında bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu dile getirdi.

Konaşenkov ayrıca, "Rus hava savunma sistemleri de Ugledar civarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağını vurdu." ifadesini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 411 uçak, 228 helikopter, 3 bin 776 insansız hava aracı, 415 hava savunma füze sistemi, 8 bin 732 tank ve zırhlı araç, 1089 çok namlulu roketatar, 4 bin 619 obüs ve hava topu, 9 bin 617 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.