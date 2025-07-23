Rusya, Ukrayna'nın Sumi Bölgesindeki Varaçino'yu Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Varaçino yerleşim yerini kontrol altına aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 256 insansız hava aracının yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Varaçino yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Varaçino yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 256 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 33'ünün Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Novotoretskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.