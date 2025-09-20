Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Savunma Tesislerine Saldırı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. Operasyonlar, Ukrayna'nın askeri unsurlarını hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma gereçleri üreten tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında 'Sapsan' operasyonel taktik sistemlerini geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif İHA'ları ile robotik teçhizat, İHA engelleme sistemleri ve mühimmat üreten işletmelere yönelik havadan, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi.

Saldırı, hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olacaklara hayati uyarı: Bu hatayı yaparsanız yüzde 5 kaybınız olur

Emekli olmayı düşünenler bu hatayı sakın yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.