Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisine Yoğun Saldırılar Düzenliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
