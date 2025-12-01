Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Saldırılarını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'de iki petrol tankerine ve bir limana düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştirerek, uluslararası toplumu bu eylemleri kınamaya çağırdı.

MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'de iki petrol tankerine ve bir limana düzenlediği saldırıları kınayarak, söz konusu saldırıları planlayıp gerçekleştirenleri sert dille eleştirdi.

Zaharova pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Novorossiysk limanına giden Gambiya bandıralı iki tankerin cuma-cumartesi günleri insansız yüzey gemilerinin saldırısına uğradığını söyledi. Zaharova, Novorossiysk limanına da cumartesi günü saldırı düzenlendiğini belirtti.

Zaharova, Ukrayna istihbarat servislerinin saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini de kaydetti.

"Hedef alınan sivil enerji altyapısının, küresel enerji güvenliğini sağlamada hayati bir rol oynadığını ve hiçbir zaman uluslararası kısıtlama ve yaptırımlara tabi tutulmadığını vurgulamalıyız" diyen Zaharova, söz konusu saldırıların hayati önemdeki bu su yolunun seyir güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Zaharova, uluslararası toplumu söz konusu saldırıları kınamaya ve yıkıcı eylemleri gerektiği şekilde değerlendirmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.