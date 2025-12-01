Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Saldırılarını Kınadı

MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'de iki petrol tankerine ve bir limana düzenlediği saldırıları kınayarak, söz konusu saldırıları planlayıp gerçekleştirenleri sert dille eleştirdi.

Zaharova pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Novorossiysk limanına giden Gambiya bandıralı iki tankerin cuma-cumartesi günleri insansız yüzey gemilerinin saldırısına uğradığını söyledi. Zaharova, Novorossiysk limanına da cumartesi günü saldırı düzenlendiğini belirtti.

Zaharova, Ukrayna istihbarat servislerinin saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini de kaydetti.

"Hedef alınan sivil enerji altyapısının, küresel enerji güvenliğini sağlamada hayati bir rol oynadığını ve hiçbir zaman uluslararası kısıtlama ve yaptırımlara tabi tutulmadığını vurgulamalıyız" diyen Zaharova, söz konusu saldırıların hayati önemdeki bu su yolunun seyir güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Zaharova, uluslararası toplumu söz konusu saldırıları kınamaya ve yıkıcı eylemleri gerektiği şekilde değerlendirmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.