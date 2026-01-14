Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırısını kınıyoruz

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik İHA'larla düzenlediği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek kınadı. Zaharova, bu saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Kazakistan'ın enerji çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırısının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığına dikkati çeken Zaharova, "Kiev rejiminin, uluslararası hukukun normlarına uyan ticari gemilere yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Barbarca düzenlenen bu saldırıyı, Kiev'in küresel enerji istikrarını umursamadığı ve Kazakistan'ın çıkarlarına saygı duymadığının tezahürü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Kazakistan'ın gelecekte benzer olayların önlenmesi amacıyla ortak adımlar atılması gerektiği konusundaki yaklaşımını desteklediklerini belirtti.

Karadeniz'de 2 petrol tankerinin saldırıya uğraması

Kazakistan Enerji Bakanlığı, dün Karadeniz'de 2 petrol tankerinin İHA saldırısına uğradığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de dün "MATILDA" isimli tankere yönelik İHA'larla yapılan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

