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Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

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Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

???????Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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