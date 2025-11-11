Haberler

Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Duyurdu: 37 İHA Vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 37 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırısının ardından bazı binaların hasar gördüğü ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 37 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 37 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki bazı binaların hasar gördüğünü ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.