Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırısını açıkladı: 98 İHA imha edildi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 98 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince Moskova dahil olmak üzere Rus bölgelerinde düşürüldüğünü duyurdu. Saldırılar sonucunda can kaybı olmadığı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 98 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 98 İHA'nın imha edildiği bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Vladimir bölgesindeki enerji altyapısı İHA saldırısına uğradı

Rusya'nın Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Vladimir kentinin yakınlarındaki enerji altyapısının İHA saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırı sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların yapıldığını anlatan Avdeyev, olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Öte yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
