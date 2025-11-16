Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Açıkladı: 57 İHA Yok Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 57 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgelerinde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 57 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Samara, Volgograd, Saratov, Rostov, Kursk, Voronej ve Bryansk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir evin ve altyapının hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Gusev, olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Volgograd Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Volgograd kentindeki bazı evlerin hasar gördüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.