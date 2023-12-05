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Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırı Girişimlerini Engelledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın 40'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın 40'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 22 İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA'nın da önlendiği kaydedildi.

Yerel saatle 06.00 civarında Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın İHA ile saldırı girişiminin tekrar engellendiği bilgisine yer verilen bir başka açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın 4 İHA'sını imha ettiği, 2'sini de engellediği bildirildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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