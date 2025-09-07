Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'taki bazı önemli noktaların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusu için kullanılan askeri sanayi ve ulaştırma altyapı tesislerine, uzun menzilli insansız hava araçlarının toplanma, depolanma ve fırlatılma noktalarına, silah ve askeri teçhizat depolarına, askeri havaalanlarına, iki hava savunma radar istasyonuna saldırdığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin ve yabancı paralı savaşçıların149 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı ifade edildi.