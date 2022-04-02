Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın batı bölgesi Hmelnitskiy'de yer alan Shepetivka kentini vurdu.

- Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın batı bölgesi Hmelnitskiy'de yer alan Shepetivka kentini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı. Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, "Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title