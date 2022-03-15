Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bilgi paylaştı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Herson bölgesinin tüm toprakları, Rusya Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait 156 insansız hava aracı (İHA), 1306 tank ve çeşitli zırhlı araç, 127 çok namlulu roketatar, 471 obüs ve havan topu, 1054 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Nijnegorsk bölgesinde yabancı paralı savaşçılara ait merkezin de ele geçirildiğini söyledi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Moskova, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title