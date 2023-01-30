Rusya Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı düzenledi
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Yıkılan 4 katlı bina Moloz yığınları Arama kurtarma çalışmaları Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov'un incelemelerde bulunması HARKİV - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Yıkılan 4 katlı bina
Moloz yığınları
Arama kurtarma çalışmaları
Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov'un incelemelerde bulunması HARKİV - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun Harkiv kentine gece yarısı düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulanslarda tedavi altına alınırken, ekipler hasar gören yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, saldırı sonrası olay yerinde incelemelerde bulunarak arama kurtarma çalışmasına katıldı.