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Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya- Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 66. Mekanize Tugayı'nın geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 40 kadar asker ile 9 askeri teçhizatın yok edildiğini savunan Konaşenkov, Herson bölgesinde 63. Mekanize Tugayı'na ait 35 asker ile 15 zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, ayrıca, Donetsk bölgesinde 53. Mekanize Tugayı'na ait 200 kadar asker ile 15 askeri teçhizatın da yok edildiğini ileri sürerek, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemleri sonucu Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait radar istasyonu, 4 mühimmat deposu, 9 yönetim merkezi ile 2 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1738 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 303 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 298 obüs ve havan topu ve 4 bin 88 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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