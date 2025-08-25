Rusya, Ukrayna'nın Füze Tesislerine Saldırı Düzenledi

MOSKOVA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna füzelerinin depolandığı bir tesise ve bir insansız hava aracı imalathanesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, saldırının "Sapsan" operasyonel-taktik füzelerin depolandığı bir tesisi, bir insansız hava aracı imalathanesi ve deposunu ve Ukrayna silahlı birliklerinin 146 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin geçtiğimiz gün çok namlulu HIMARS roket sisteminden yapılan 3 atışı ve 172 İHA'yı önlediğini bildirildi.

Bu esnada Ukrayna Hava Kuvvetleri ise aynı gün, Rusya'nın gece boyunca İskender-M balistik füzesi ve 72 adet savaş ve yanıltma amaçlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunlardan 48'inin düşürüldüğünü açıkladı.