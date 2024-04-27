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Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerine Füze Saldırısı Düzenledi

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Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, İvano-Frankivsk ve Lviv bölgelerindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, saldırıda ekipmanlara hasar verildiğini ve bir enerji tesisi çalışanının yaralandığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Rusya'nın 34 füze kullandığını ve 21 Rus hava hedefinin imha edildiğini belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, İvano-Frankivsk ve Lviv bölgelerindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını belirtti.

Özellikle Dnipropetrovsk, İvano-Frankivsk ve Lviv bölgelerinin enerji tesislerinin saldırıya uğradığını aktaran Galuşçenko, ekipmanlara hasar verildiği, bir enerji tesisi çalışanının yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın bu gece Ukrayna topraklarına füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Rus ordusunun saldırıda 9 ?-101/?-555 tipi seyir füzesi, 9 ?-59/?-69 model güdümlü füze, 2 S-300 seyir füzesi, 2 "İskender-M" seyir füzesi, 4 "Kinjal" hipersonik füzesi ve 8 "Kalibr" seyir füzesi olmak üzere toplam 34 füze kullandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 6 ?-101/?-555 tipi füze, 8 ?-59/?-69 model seyir füze, bir "İskender-M" füze ve 6 "Kalibr" füze olmak üzere toplam 21 Rus hava hedefinin imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ukrayna Rusya Lviv Dünya Güncel Haberler

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