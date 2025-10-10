Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, son günlerde Belgorod bölgesine İHA saldırıları yaptığı bildirilmişti. Bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, bazı binaların da hasar gördüğü belirtilmişti.