Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Hedef Aldı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerini hipersonik füzelerle vurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, son günlerde Belgorod bölgesine İHA saldırıları yaptığı bildirilmişti. Bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, bazı binaların da hasar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
